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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев одним словом ответил на вопрос, как «Локомотиву» исправить ситуацию в РПЛ

14 Августа 2022 • 09:35 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что нужно сделать «железнодорожникам» для исправления нынешнего положения в Российской премьер-лиге.

«Как исправить ситуацию? Тренироваться», - одним словом ответил нападающий на вопрос журналиста «Чемпионата».

По итогам пяти сыгранных туров «Локо» набрал всего три балла и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Поединок состоится в субботу, 20 августа, на стадионе «Арена Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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