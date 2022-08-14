Игнатьев одним словом ответил на вопрос, как «Локомотиву» исправить ситуацию в РПЛ

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что нужно сделать «железнодорожникам» для исправления нынешнего положения в Российской премьер-лиге.

«Как исправить ситуацию? Тренироваться», - одним словом ответил нападающий на вопрос журналиста «Чемпионата».

По итогам пяти сыгранных туров «Локо» набрал всего три балла и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Поединок состоится в субботу, 20 августа, на стадионе «Арена Химки».