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«Алания» объявила об аренде Коряна из «Химок»

 
19 Августа 2022 • 15:44 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
Через 22 ч. 54 мин.

Полузащитник «Химок» Аршак Корян пополнил состав «Алании» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт владикавказского клуба. Срок арендного соглашения рассчитан на один год.

27-летний футболист выступает за «Химки» с 2019 года. Минувший сезон он провел в аренде в «Оренбурге», где принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записать на свой счет две результативные передачи. Действующий контракт Аршака Коряна с «Химками» истекает летом 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.   

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Алания Химки Аршак Корян Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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