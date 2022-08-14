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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов: «Увольнение Юрана? Это футбол»

14 Августа 2022 • 19:17 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение в матче пятого тура РПЛ от «Ахмата».

«Почему проиграли «Ахмату»? Будем разбираться после игры. Увольнение Юрана? Это футбол. Нам донесли до сведения. Все отнеслись с пониманием», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Голкипер отметил, что решение пойти в конце матча в штрафную площадь соперника было совместным с тренерским штабом.

Подопечные Николая Писарева проиграли в матче пятого тура чемпионата России «Ахмату» со счетом 1:3. В следующей встрече «Химки» примут «Локомотив», встреча пройдет 20 августа в 15:00 по мск.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Ахмат Илья Лантратов
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