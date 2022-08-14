Лантратов: «Увольнение Юрана? Это футбол»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение в матче пятого тура РПЛ от «Ахмата».

«Почему проиграли «Ахмату»? Будем разбираться после игры. Увольнение Юрана? Это футбол. Нам донесли до сведения. Все отнеслись с пониманием», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Голкипер отметил, что решение пойти в конце матча в штрафную площадь соперника было совместным с тренерским штабом.

Подопечные Николая Писарева проиграли в матче пятого тура чемпионата России «Ахмату» со счетом 1:3. В следующей встрече «Химки» примут «Локомотив», встреча пройдет 20 августа в 15:00 по мск.