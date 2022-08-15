Терюшков — об Адеми: В «Химках» на него не рассчитывают

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о возможном приостановлении контракта нападающим Кемалем Адеми.

«На данном этапе мы не видим его дальнейшего встраивания в команду. Команда и главный тренер на него не рассчитывают», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Функционер считает, что не профессионально оставлять футболиста для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, здесь нет предательства, решение о приостановлении контракта обоюдное.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний Адеми принял участие лишь в одном матче, где провел на поле девять минут.