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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Ростова» Карпин рассказал, получал ли предложения от «Химок» об организации договорного матча

10 Августа 2022 • 12:29 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
14.08 17:30

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что бывший наставник «Химок» Сергей Юран пытался организовать договорную встречу с его командой.

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — цитирует Карпина «РБК-Спорт».

Напомним, Юран был официально отправлен в отставку 9 августа нынешнего года. Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг новость о том, что российский специалист пытался организовать договорной матч с «Ростовом».

Юран возглавлял подмосковную команду с февраля текущего года. Под его руководством «Химки» сумели сохранить прописку в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых встреч «СКА Хабаровск» (3:1). Новым главным тренером команды станет Николай Писарев.     

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Валерий Карпин Сергей Юран
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