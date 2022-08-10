Главный тренер «Ростова» Карпин рассказал, получал ли предложения от «Химок» об организации договорного матча

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что бывший наставник «Химок» Сергей Юран пытался организовать договорную встречу с его командой.

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — цитирует Карпина «РБК-Спорт».

Напомним, Юран был официально отправлен в отставку 9 августа нынешнего года. Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг новость о том, что российский специалист пытался организовать договорной матч с «Ростовом».

Юран возглавлял подмосковную команду с февраля текущего года. Под его руководством «Химки» сумели сохранить прописку в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых встреч «СКА Хабаровск» (3:1). Новым главным тренером команды станет Николай Писарев.