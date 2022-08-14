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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Подготовка проходила как обычно для нас, позавчера уже были здесь»

14 Августа 2022 • 17:32 Комментировать
Пари НН
1:2
Ростов
перерыв

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Как проходила подготовка к игре с «Пари НН»? Понятно, что «Ростов» уже привык к таким сложным переездам, но тем не менее.

- Подготовка проходила как обычно для нас. Позавчера уже были здесь, вчера тренировались. Ничего нового для нас, к сожалению, не происходит. Были бы рады, если бы происходило наоборот, чтобы что-то новое было.

- Мелёхин в стартовом составе. Нет Прохина. По какой причине?

- По той причине, что Мелёхин играл в прошлом матче и продолжает выходить в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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ПАРИ НН РОСТОВ
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