Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «На сегодняшнюю секунду в турнирную таблицу не смотрим»

14 Августа 2022 • 17:29 Комментировать
Пари НН
1:2
Ростов
перерыв

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- С одной стороны, четыре матча без побед, с другой - две ничьи, которые, наверное, сродни победе. В каком сейчас психологическом состоянии команда находится?

- Психологическое состояние нормальное, все восстановились после игры в Сочи. На сегодняшнюю секунду в турнирную таблицу не смотрим, очень важно провести качественный матч и добиться в нем победы.

- Не играли из-за травм Масоэро и Каккоев в предыдущем матче, получил травму Корнюшин. В каком они состоянии?

- Каккоев полностью здоров, готовится к игре, мы его планируем. Корнюшин, к сожалению,  пропускает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 1:3 Ахмат
Идет 45 минута Пари НН 1:2 Ростов
Идет 45 минута Оренбург 1:0 Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
18:19 · Россия. Премьер-лига
Уткин реализовал очередной штрафной удар, «Ростов» вышел в лидеры
18:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» размочил счёт в игре с «Торпедо»
18:06 · Россия. Премьер-лига
В Италии отметили, что братья Миранчуки забили в один и тот же день
17:58 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин отреагировал на отставку Юрана из «Химок»
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» и «Ростов» быстро обменялись голами с пенальти
17:47 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» испортил Писареву дебют в РПЛ - видео видео
17:39 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: У «Химок» ничего не получилось в матче с «Ахматом»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Подготовка проходила как обычно для нас, позавчера уже были здесь»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «На сегодняшнюю секунду в турнирную таблицу не смотрим»
17:25 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» отреагировали на информацию о переходе Набиуллина в клуб
17:24 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Пока идёт ротация»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Личка объяснил часть из 7 перестановок в старте «Оренбурга»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «Видел, что ворота пустые, лучше забить третий, чем остановиться и сэкономить силы» 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
Сазонов назвал «Спартак» неприятной командой 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Торпедо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем