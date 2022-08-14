Галактионов: «На сегодняшнюю секунду в турнирную таблицу не смотрим»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- С одной стороны, четыре матча без побед, с другой - две ничьи, которые, наверное, сродни победе. В каком сейчас психологическом состоянии команда находится?

- Психологическое состояние нормальное, все восстановились после игры в Сочи. На сегодняшнюю секунду в турнирную таблицу не смотрим, очень важно провести качественный матч и добиться в нем победы.

- Не играли из-за травм Масоэро и Каккоев в предыдущем матче, получил травму Корнюшин. В каком они состоянии?

- Каккоев полностью здоров, готовится к игре, мы его планируем. Корнюшин, к сожалению, пропускает.