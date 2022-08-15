Глебов рассказал о праздновании гола с Карпиным и об изменениях в игре команды

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов ответил на вопрос о том, что изменилось после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

«В целом, ничего: все те же требования. Стали лишь больше времени уделять выходу из обороны, игре низом, меньше бить мяч вперед. Получается, быть резкими», — приводит слова Глебова Sport 24.

Футболист заявил, что никакого особенного празднования своего гола с Карпиным не было, просто захотелось сделать так.

Глебов отметился забитым мячом в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (4:3), этот гол стал первым для него в текущем сезоне.