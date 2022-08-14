«Пари НН» и «Ростов» быстро обменялись голами с пенальти

В дебюте матча пятого тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Ростовом» был открыт счёт. Гости заработали пенальти после падения Евгения Чернова в чужой штрафной. Дмитрий Полоз подошёл к мячу и направил его в левую часть ворот, а голкипер бросился к противоположной штанге и не выручил. Счёт стал 0:1.

На несколько минут «Ростов» настиг зенитовцев на вершине турнирной таблицы. Но спустя пять минут похожий момент случился и у других ворот. Николай Калинский с 11-метрового также развел по углам голкипера и мяч - 1:1.

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