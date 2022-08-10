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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никифоров: Юран не мог ничего предлагать «Ростову», главный тренер не решает такие вопросы

10 Августа 2022 • 20:33 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров отреагировал на информацию о том, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран хотел организовать договорной матч.

«Как вы себе это представляете? Что значит, Юран предлагал «Ростову»? Юран этого делать не может, он главный тренер», — сказал Никифоров «РБ Спорту».

Экс-футболист заявил, что договариваться между собой могут руководители клубов, генеральные директора, но точно не наставник команды, это полный бред.

Ранее сообщалось, что Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона, но представители ростовского клуба ответили отказом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Сергей Юран Юрий Никифоров
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