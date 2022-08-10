Никифоров: Юран не мог ничего предлагать «Ростову», главный тренер не решает такие вопросы

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров отреагировал на информацию о том, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран хотел организовать договорной матч.

«Как вы себе это представляете? Что значит, Юран предлагал «Ростову»? Юран этого делать не может, он главный тренер», — сказал Никифоров «РБ Спорту».

Экс-футболист заявил, что договариваться между собой могут руководители клубов, генеральные директора, но точно не наставник команды, это полный бред.

Ранее сообщалось, что Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона, но представители ростовского клуба ответили отказом.