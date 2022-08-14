Карпин: «Не скажу, что прямо в восторге от игры, мягко говоря»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (4:3).

- Четыре удара в створ и четыре забитых гола. Что это, везение или везет тому, кто везет?

- Везет тому, кто везет. Везение присутствует в футболе, бывает, что и не везет. Было много ударов в игре с «Динамо», например, сыграли вничью. Игра на игру не приходится, но, слава богу, что так.

- Насколько довольны именно игрой своей команды?

- Не скажу, что прямо в восторге, мягко говоря. Не в восторге.