Комличенко ассистировал пяткой, у Полоза дубль, «Ростов» снова забил в Нижнем Новгороде

«Ростов» близок к своей третьей победе в текущем сезоне Премьер-лиги. Команда Валерий Карпина гостит у «Пари НН» и забила уже третий гол в ворота соперника. На 57-й минуте Николай Комличенко пяткой отдал мяч в центр штрафной, откуда Дмитрий Полоз нанес удар по воротам, и Артур Нигматуллин не смог справиться с мячом.

Напомним, что в первом тайме Полоз и Николай Калинский забили по 11-метровому, а Даниил Уткин поразил цель со штрафного.

«Ростов» пока набирает 11 очков и лидирует в РПЛ вместе с «Зенитом». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.