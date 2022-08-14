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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко ассистировал пяткой, у Полоза дубль, «Ростов» снова забил в Нижнем Новгороде

14 Августа 2022 • 18:54 Комментировать
Пари НН
3:4
Ростов
окончен

«Ростов» близок к своей третьей победе в текущем сезоне Премьер-лиги. Команда Валерий Карпина гостит у «Пари НН» и забила уже третий гол в ворота соперника. На 57-й минуте Николай Комличенко пяткой отдал мяч в центр штрафной, откуда Дмитрий Полоз нанес удар по воротам, и Артур Нигматуллин не смог справиться с мячом.

Напомним, что в первом тайме Полоз и Николай Калинский забили по 11-метровому, а Даниил Уткин поразил цель со штрафного.

«Ростов» пока набирает 11 очков и лидирует в РПЛ вместе с «Зенитом». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Дмитрий Полоз Николай Комличенко Пари НН
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