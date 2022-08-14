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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сулейманов забил третий гол в ворота «Ростова», но «Пари НН» всё равно проигрывает

14 Августа 2022 • 19:21 Комментировать
Пари НН
3:4
Ростов
окончен

«Пари НН» и «Ростов» не успокаиваются в матче пятого тура Премьер-лиги. В этой встрече команды забили почти столько же, сколько суммарно в других встречах текущего сезона. На 82-й минуте после подачи с правого фланга от Дмитрия Рыбчинского забил головой еще один вышедший на замену игрок, Тимур Сулейманов. На табло загорелись цифры 3 и 4. У коллектива из Нижнего Новгорода еще остается время для того, чтобы уйти от поражения.

На данную минуту «Ростов» делит с «Зенитом» первое место (по 11 очков), «Пари НН» - 14-й (2). Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Пари НН
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