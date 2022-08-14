В «Пари НН» отреагировали на информацию о переходе Набиуллина в клуб

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов поделился информацией о возможном переходе защитника Эльмира Набиуллина.

«У меня нет никакой информации по поводу перехода Эльмира Набиуллина в наш клуб», — приводит слова Набиуллина Sport 24.

Ранее сообщалось, что Набиуллин договорился о подписании трудового договора с «Пари НН».

Минувший сезон 27-летний защитник провел в «Химках», которые покинул в июле этого года на правах свободного агента. Он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.