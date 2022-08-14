Дубль Полоза, два ВАР-пенальти и нешуточная феерия: «Ростов» перекидал голами «Пари НН» на выезде

Аутсайдер первых четырёх туров РПЛ «Пари НН» в пятом туре принимал «Ростов».

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0:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол с пенальти Николая Калинского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Даниила Уткина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:3. Гол Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:4. Гол Данила Глебова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Если в прошлом чемпионате «Нижний Новгород» набрал три очка в первом же туре, достаточно неожиданно обыграв «Сочи», то сейчас «Пари НН» по итогам четырёх туров обзавёлся лишь двумя баллами. На аналогичном отрезке предыдущего сезона у «Нижнего» было семь очков. С «Ростовом» же наоборот: тогда у него было только одно очко, а перед отчётным матчем – семь.

Есть в этом туре мода на пенальти в разные ворота в первой половине первого тайма. Случилось такое в субботу в игре «Локомотив» – «Крылья Советов» – там Глушенков и Камано одиннадцатиметровые не реализовали. То ли дело матч «Пари НН» – «Ростов»! Здесь с реализацией в этом плане (и не только в этом) у команд проблем не было.

На четырнадцатой минуте главный арбитр Павел Шадыханов посмотрел видеоповтор и указал на точку из-за того, что во время подачи Майга в своей штрафной зацепил Чернова и уронил его. Полоз, как обычно, уверенно реализовал пенальти, поразив левый угол. Нигматуллин безрезультатно отправился в противоположную часть створа. 0:1.

Прошло три-четыре минуты, и одиннадцатиметровый был назначен уже в другую сторону. Опять-таки, после ВАРа. Полоз в похожей ситуации попал рукой по лицу Стоцкого. Калинский также не испытал проблем с конвертацией одиннадцатиметрового в гол. Удар в правый угол, Песьяков не угадывает, счёт сравнивается и становится 1:1.

«Ростов» больше владел мячом и действовал с позиции силы. За «Пари НН» ещё с прошлого года тянется шлейф осторожной команды, не лезущей лишний раз на рожон и склонной к позиционной обороне. На 39-й минуте ростовчане прорвали хозяйскую защиту с расстояния, использовав своё очевидное оружие – стандарт. Мастер штрафных Уткин безупречно закрутил мяч в левый угол (1:2).

На второй тайм волжане вышли более настроенными на атаку, но к 60-й минуте оказались в роли проигрывающих с разницей в два гола. Комличенко отдал пяткой короткий пас в штрафную на Полоза, тот пробил в правый угол, и Нигматуллин, который вроде бы поймал мяч, на самом деле дал ему закатиться в ворота (1:3).

После этого ростовчане подрасслабились и стали проигрывать в обороне борьбу на втором этаже во время подач Калинского. Если Гоцук в такой ситуации ударил выше створа, то Милсону посчастливилось результативно попасть в этот самый створ. Чернов не смог составить ему конкуренцию в том эпизоде, а Песьяков только расставил руки и уже не стал прыгать (2:3).

Далее «Ростов» распрямил пружину и быстро вернул себе спокойное положение. Уткин пробил, а после отскока Глебов добил в подкате в левый угол (2:4). Автор гола на радостях прибежал к скамейке, схватил Карпина и поднял его.

Впрочем, дончане опять попались на втором этаже. Кросс Рыбчинского с правого края замкнул в ворота Сулейманов (3:4). На этот раз «Ростов» не смог ответить своим голом, а «Пари НН» не сумел выжать ничью, хотя пытался. Набрав одиннадцать баллов, «Ростов» догнал по набранным очкам догнал «Зенит», но уступает ему по разнице мячей. У «Нижнего» остаются скромные два балла.

Кирилл Иванцов