Терюшков: «Карт-бланш Писарева — это ближайшие матчи»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал дебют Николая Писарева в матче с «Ахматом».

«Карт-бланш Писарева — это ближайшие матчи? Безусловно. Если мы будем проигрывать, не будет видно структуры игры, боевитого коллектива, то не в наших принципах проигрывать», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Функционер заявил, что у Писарева дебют не задался, поэтому будут рассматриваться матчи с «Локомотивом», «Сочи» и «Оренбургом», а после этого будут сделаны выводы.

«Химки» проиграли в матче пятого тура РПЛ «Ахмату» со счетом 1:3. Этот матч стал первым для Николая Писарева в качестве наставника команды.