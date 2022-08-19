Игрок «Локомотива» Никитин перейдёт в «Уфу»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин продолжит карьеру в «Уфе», сообщает Metaratings.

По информации источника, 21-летний футболист отправится в годичную аренду с правом выкупа. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что от услуг Никитина отказался «Пари НН», решивший сосредоточиться на приобретении более сильного игрока.

Минувший сезон полузащитник провёл в составе воронежского «Факела», отметившись одним голом и одной результативной передачей в 25 сыгранных матчах.

Следующую встречу в рамках текущего розыгрыша Первой лиги «Уфа» проведёт 21 августа против клуба «Волгарь». Начало — в 16:00 по московскому времени.