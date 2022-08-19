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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков заявил, сколько лет российские команды не будут играть в Европе

 
19 Августа 2022 • 21:54 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
Через 16 ч. 48 мин.

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о том, когда российские клубы вернутся в еврокубки.

«Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что ФИФА является швейцарской организацией, которая находится в юрисдикции Евросоюза, поэтому будет выполнять их требования. Терюшков добавил, что очень ждет начала розыгрыша Фонбет Кубка России с новым форматом.

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в еврокубковых турнирах на текущий сезон.

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ФИФА Химки Роман Терюшков
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