Терюшков заявил, сколько лет российские команды не будут играть в Европе

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о том, когда российские клубы вернутся в еврокубки.

«Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Функционер заявил, что ФИФА является швейцарской организацией, которая находится в юрисдикции Евросоюза, поэтому будет выполнять их требования. Терюшков добавил, что очень ждет начала розыгрыша Фонбет Кубка России с новым форматом.

Напомним, российские клубы были отстранены от участия в еврокубковых турнирах на текущий сезон.