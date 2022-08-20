«Локомотив» открыл счёт в матче с «Химками» после удара Керка

В шестом туре Премьер-лиги «Химки» принимают «Локомотив». Отвратительно стартовавшие «железнодорожники» сделали первый шаг к дебютной победе сезона, открыв счет на 22-й минуте поединка. На правом краю штрафной Джирано Керк получил мяч и удачно пробил с небольшим рикошетом под правую штангу, и голкипер не выручил.

На эту минуту подмосковная команда с 7 очками идет на девятом месте, а ее соперник с 6 баллами выбирается из зоны стыковых матчей. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.