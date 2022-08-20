​В «Химках» уже заговорили о возможном увольнении Писарева – он провёл с командой два матча

Под руководством Николая Писарева, сменившего на тренерском мостике Сергея Юрана, «Химки» провели два домашних матча. Подмосковная команда в обоих случаях проиграла – «Ахмату» (1:3) и «Локомотиву» (0:3).

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», допустил скорое увольнение Николая Писарева.

«Я для себя ждать долго не привык. Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная», - сказал Терюшков «Матч ТВ».

Вероятно, представитель «Химок» имел в виду следующие матчи команды в чемпионате России против «Сочи» (26 августа) и «Оренбурга» (3 сентября).