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​В «Химках» уже заговорили о возможном увольнении Писарева – он провёл с командой два матча

 
20 Августа 2022 • 17:55 Комментировать (2)
Химки
0:3
Локомотив Москва
окончен

Под руководством Николая Писарева, сменившего на тренерском мостике Сергея Юрана, «Химки» провели два домашних матча. Подмосковная команда в обоих случаях проиграла – «Ахмату» (1:3) и «Локомотиву» (0:3).

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», допустил скорое увольнение Николая Писарева.

«Я для себя ждать долго не привык. Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная», - сказал Терюшков «Матч ТВ».

Вероятно, представитель «Химок» имел в виду следующие матчи команды в чемпионате России против «Сочи» (26 августа) и «Оренбурга» (3 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев Роман Терюшков
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Комментарии (2)
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Юбор
20 Августа 2022 в 18:37
Писарева надо уволить, а тех, кто его принял вместо Юрана - выгнать без права работы в футболе до конца жизни.
andi
20 Августа 2022 в 18:05
ИДИОТЫ!!!
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