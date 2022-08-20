Цорн: «Закрыться на базе предложили сами футболисты»

Занимающий должность спортивного директора «Локомотива» Томас Цорн после крупной победы над «Химками» (3:0) пообщался с журналистами. Среди прочего, Цорн высказался о том, что в рамках подготовки к игре команда закрывалась на базе.

«Будем ли дальше закрываться на базе? У нас был такой режим, что мы ночевали на базе два дня, а в среду ребята могли уехать к семьям. У нас не было строгого режима. Мы использовали это, чтобы защитить игроков от давления, хотели, чтобы они сфокусировались на тренировках. На следующей неделе, наверное, будем тренироваться в нормальном режиме.

Чьё было решение с базой? Поступило предложение команды, от самих игроков. Ребята предложили, а мы поддержали», - сказал Цорн.

Победа над «Химками» стала для «Локомотива» первой в этом сезоне.