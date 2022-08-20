Бывший тренер «Локомотива»: «Всегда говорил, что Мампасси слабый защитник»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». Это получилось, несмотря на то, что в начале второго тайма «Локомотив» остался вдесятером после удаления Марка Рене Мампасси. Бывший президент клуба Николай Наумов заявил, что он никогда не сомневался в том, что Мампасси не соответствует уровню клуба.

- Глупая, досадная ошибка Мампасси, которая привела к удалению игрока и подпортила второй тайм. Я говорил уже ранее, что это слабый защитник, - цитирует Наумова Rusfootball.info.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» примет дома «Оренбург».