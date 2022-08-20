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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Локомотива»: «Всегда говорил, что Мампасси слабый защитник»

 
20 Августа 2022 • 19:34 Комментировать
Химки
0:3
Локомотив Москва
окончен

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». Это получилось, несмотря на то, что в начале второго тайма «Локомотив» остался вдесятером после удаления Марка Рене Мампасси. Бывший президент клуба Николай Наумов заявил, что он никогда не сомневался в том, что Мампасси не соответствует уровню клуба.

- Глупая, досадная ошибка Мампасси, которая привела к удалению игрока и подпортила второй тайм. Я говорил уже ранее, что это слабый защитник, - цитирует Наумова Rusfootball.info.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» примет дома «Оренбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Марк Мампасси
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