Терюшков: Хотим взять три очка в матче с «Локомотивом»

Член наблюдательного комитета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Понимаем, что «Локомотив» сейчас будет максимально сконцентрирован, они будут заряжены на этот матч. Но несмотря на это, мы готовы дать бой «Локомотиву», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Функционер добавил, что у «Химок» хороший коллектив, который может добиваться результата, поэтому хочется взять три очка в предстоящем матче.

«Химки» примут «Локомотив» на своем поле в рамках шестого тура чемпионата России, игра пройдет завтра, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.