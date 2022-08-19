Кухарчук — об отставке Юрана из «Химок»: «Первая мысль, подумал, что это шутка»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Первая мысль, подумал, что это шутка. Подумал, что кто-то пытается раскачать лодку перед игрой с «Ахматом», — заявил Кухарчук «Спорт-Экспрессу».

Футболист рассказал, что когда все больше людей стало обсуждать эту новость, то уже пришлось реагировать профессионально, но это жизнь и с этим ничего нельзя сделать.

Напомним, ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном, его место занял тренер сборной России Николай Писарев.

Подмосковный клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после пяти матчей. В шестом туре «Химки» сыграют дома с «Локомотивом».