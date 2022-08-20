Булыкин: «Будем надеяться, победа придаст уверенности ребятам»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». До этого у «Локомотива» были три ничьи и два поражения с крупным счетом. Бывший нападающий московского клуба Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги матча. По его мнению, эта победа очень важна в психологическом плане.

- Будем надеяться, это придаст уверенности ребятам. И они выйдут из того непростого положения, в которое попали в начале сезона. Большое количество нарушений получилось по причине большой самоотдачи со стороны обеих команд, - цитирует Булыкина Metaratings.ru.