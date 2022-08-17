Агент исключил возвращение Николича в Россию

Футбольный агент Деян Йоксимович поделился мнением о возможном возвращении в Россию бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

По словам Йоксимовича, сербский специалист не планирует возвращаться в РПЛ нынешним летом.

«Его никто не звал, но, даже если бы позвали, он пока не планирует возвращаться», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, что Николич возглавлял «Локомотив» в период с 2020 по 2021 год. Под руководством сербского наставника «железнодорожники» выиграли Кубок России, а также стали обладателями бронзовых медалей чемпионата страны.

Николич покинул Россию в октябре прошлого года и с тех пор находится без клуба.