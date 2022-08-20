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Бышовец: «Химки» могут навязать борьбу «Локомотиву», но это будет трудно» эксклюзив

 
20 Августа 2022 • 01:57 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
Через 12 ч. 14 мин.

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Химками» и «железнодорожниками».

«Объективно шансы у «Локомотива» на победу выше. Основания рассчитывать на эту победу есть. Приход нового тренера в «Химки» связан с периодом, когда игрокам и тренеру нужно найти единое понимание в требованиях и постановке игры. Требования не должны противоречить возможностям игроков. Это будет первый матч команды при новом тренере, и он будет очень трудным. Ожидать чего-то большего от «Химок» сложно. Даже отрицательный результат – это тоже информация, из которой «Химки» сумеют сделать правильные выводы. Сейчас тренеру ещё нужно определиться с оптимальным составом, на это тоже как раз нужно время. Сейчас, наверное, в задачах Писарева больше не столько строить какую-то свою игру, а просто давать результат.

Многое будет зависеть от того, насколько Писарев сможет выбрать правильную тактику под «Локомотив». Нужно постараться заглушить их сильные стороны. Есть шансы на то, что «Химки» смогут навязать борьбу и дать бой «Локомотиву». Тем не менее, я думаю, что шансы у «Локомотива» выше. Вопрос результата сейчас очень важен для обеих команд. По самоотдаче матч должен быть очень напряжённым», – сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Анатолий Бышовец Николай Писарев
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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