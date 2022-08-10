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Селюк — о Юране: «Он собирает деньги с футболистов и подкупает судей»

10 Августа 2022 • 13:13 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран был уволен из клуба, так как пытался организовать договорной матч с «Ростовом».

По мнению Селюка, данная версия выглядит правдоподобной, так как Юран собирает вокруг себя много негатива.

«Он собирает деньги с футболистов, он подкупает судей. Судьи проходят детектор лжи, почему не пригласить Юрана? Считаю, что РФС должны провести расследование и лишить его, как минимум, лет на пять лицензии тренера», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом», однако позже член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков и главный тренер ростовской команды Валерий Карпин опровергли эту информацию. 
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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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