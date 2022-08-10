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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк рассказал о нескольких скандальных случаях в тренерской карьере Сергея Юрана

10 Августа 2022 • 14:15 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об экс-главном тренере «Химок» Сергее Юране, которого подозревают в попытках организации договорного матча.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юран был уволен из подмосковного клуба по причине того, что пытался организовать договорной матч с «Ростовом» по ходу прошлого сезона.

Селюк отметил, что это уже не первый скандал в карьере тренера. По мнению агента, такие люди, как Юран, принижают репутацию российских специалистов.

«Когда Юран работал в «Шиннике», директора посадили. Он вовремя сбежал из Хабаровска, потому что там начали подозревать договорные матчи и купленное судейство в прошлом году. Сейчас всё это он принёс в РПЛ», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, Юран возглавлял «Химки» с февраля по август нынешнего года. Под руководством 53-ленего тренера подмосковная команда сумела сохранить прописку в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «СКА-Хабаровск» (3:1).   

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк
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