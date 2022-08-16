Нападающий «Химок» Кемаль Адеми, ранее приостановивший контракт с подмосковным клубом, вернулся в Германию, где будет выступать за «Зандхаузен», являющийся клубом второй Бундеслиги.

26-летний форвард будет выступать за немецкий клуб до лета следующего года на правах аренды. Отметим, что в составе «Зандхаузена» уже играет российский защитник Александр Жиров.

Напомним, что ранее швейцарец уже выступал в Германии, где защищал цвета «Хоффенхайма» и «Падерборна».

В минувшем сезоне Адеми провёл за «Химки» и «Падерборн» 19 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.