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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков: ЦСКА нужно работать над реализацией

18 Июля 2022 • 18:24 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал
окончен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о старте нового сезона для московского клуба.

«Начали сезон отлично, надо было еще больше забивать, реализация должна быть лучше», — приводит слова Облякова «Известия».

Футболист заявил, что главный тренер Владимир Федотов сказал играть в свой футбол, действовать активно, держать мяч и проводить атаки через фланги.  

ЦСКА в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Обляков провел на поле все 90 минут. В следующей встрече «армейцы» встретятся с «Сочи» 23 июля в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов РПЛ Иван Обляков
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