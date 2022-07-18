Обляков: ЦСКА нужно работать над реализацией

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о старте нового сезона для московского клуба.

«Начали сезон отлично, надо было еще больше забивать, реализация должна быть лучше», — приводит слова Облякова «Известия».

Футболист заявил, что главный тренер Владимир Федотов сказал играть в свой футбол, действовать активно, держать мяч и проводить атаки через фланги.

ЦСКА в матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Обляков провел на поле все 90 минут. В следующей встрече «армейцы» встретятся с «Сочи» 23 июля в 15:00 по московскому времени.