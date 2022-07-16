Вице-президент «Урала» Ефремов прокомментировал присутствие Оздоева на матче против ЦСКА

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов прокомментировал присутствие полузащитника Магомеда Оздоева на матче против ЦСКА.

«Мы с Григорием Викторовичем просто пригласили его посмотреть футбол», — заявил Ефремов «РБ Спорту».

Сегодня, 16 июля, бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев посетил матч первого тура «Урала» против ЦСКА. Футболист смотрел игру с гостевой VIP-ложи.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Урал» ведет переговоры с 29-летним полузащитником.

Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год. Он провел 116 матчей во всех турнирах, в которых смог забить 8 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.