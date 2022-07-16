​Обляков необычно отпраздновал гол за ЦСКА

После первого тайма ЦСКА минимально обыгрывает «Урал» в матче стартового тура чемпионата России. Автором пока единственного гола в поединке стал полузащитник московских «армейцев» Иван Обляков.

После своего гола Обляков принялся симулировать боль в задней поверхности бедра. Возможно, таким образом Иван вспомнил Алана Дзагоева, после ухода которого он взял в ЦСКА номер 10.

Как известно, Алан Дзагоев регулярно оказывался в лазарете ЦСКА из-за травм.

Следить за происходящим во втором тайме матча ЦСКА – «Урал» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.