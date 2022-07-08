Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не станет подписывать контракт с Магнуссоном

08 Июля 2022 • 12:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

ЦСКА решил отказаться от подписания нового контракта с исландским защитником Хёрдуром Магнуссоном, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство «армейцев» осталось недовольно финансовыми требованиями 29-летнего футболиста. Поэтому решило обратить внимание на других игроков.

Напомним, Магнуссон выступал за ЦСКА на протяжении четырёх последних сезонов, но покинул московскую команду нынешним летом по истечении срока трудового соглашения. Всего в составе «армейцев» исландец провёл 93 матча, отметившись пятью забитыми мячами, а также одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хёрдур Магнуссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
13:45 · Россия. Премьер-лига
Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Завтра утром Адеми прилетит в Москву»
13:22 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили на вопрос об уходе Федуна
13:10 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что в «Сочи» обиделись на Федотова
13:09 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» оценили ситуацию с легионерами
12:54 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не станет подписывать контракт с Магнуссоном
12:53 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возвращении Николича в РПЛ
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» выбрал новый бренд формы
12:42 · Россия. Премьер-лига
Комличенко сегодня прибудет в Ростов
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Спартак»: прогноз на матч за Суперкубок России – 9 июля 2022
12:13 · Россия. Премьер-лига
Юран — о матче легенд: «Спартак» опытнее «Зенита»
11:55 · Россия. Премьер-лига
В «Бохуме» прокомментировали интерес к Ордецу
11:51 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о переговорах по трансферу Комличенко
11:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Ордец может перейти в немецкий «Бохум»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Оздоев не выдержал конкуренции в «Зените»
Все новости
Рекомендуем