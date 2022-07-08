ЦСКА не станет подписывать контракт с Магнуссоном

ЦСКА решил отказаться от подписания нового контракта с исландским защитником Хёрдуром Магнуссоном, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство «армейцев» осталось недовольно финансовыми требованиями 29-летнего футболиста. Поэтому решило обратить внимание на других игроков.

Напомним, Магнуссон выступал за ЦСКА на протяжении четырёх последних сезонов, но покинул московскую команду нынешним летом по истечении срока трудового соглашения. Всего в составе «армейцев» исландец провёл 93 матча, отметившись пятью забитыми мячами, а также одной результативной передачей.