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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА начнёт чемпионат в новой форме

14 Июля 2022 • 17:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

В стартовом туре чемпионата России ЦСКА 16 июля будет принимать «Урал». Московская команда выйдет на футбольное поле в новой форме. Об этом рассказал руководитель департамента коммуникаций «армейцев» Кирилл Брейдо, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам Брейдо, ЦСКА не смог презентовать форму заранее, поскольку процесс её доставки получился непростым. Только сейчас форма доехала, и «армейцы» готовят видео, чтобы показать новые комплекты накануне игры.

Отметим, что техническим спонсором московского ЦСКА является известная компания Joma.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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