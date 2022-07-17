Медина: «ЦСКА способен обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом»

Легионер столичного ЦСКА Хесус Медина после победы над «Уралом» в первом туре Премьер-лиги высказался относительно перспектив своей команды в борьбе за чемпионский титул.

«Мы можем выиграть чемпионат. Главное - улучшать свои качества и играть лучше. Мы способны обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА отпраздновал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Голами отметились Обляков и Карраскаль.

В следующем туре «армейцы» на «ВЭБ Арене» примут «Сочи». Поединок состоится в субботу, 23 июля. Начало матча запланировано в 14:00 мск.