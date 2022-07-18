Сёмин назвал клуб, который понравился ему больше всех в первом туре РПЛ

Известный специалист Юрий Сёмин, поработавший в столичном «Локомотиве» и «Ростове», высказался о выступлении московского ЦСКА в стартовом туре чемпионата России.

«Больше остальных мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру», - передает слова наставника «Чемпионат».

В первом туре российской Премьер-лиги «армейцы» на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» принимали екатеринбургский «Урал». Подопечные Владимира Федотова отпраздновали победу со счетом 2:0. Голы забили Обляков и Карраскаль.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Сочи».