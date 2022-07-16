Шалимов: «Все у нас в строю, вот это важно»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Позади предсезонка, первый тур уже буквально через несколько минут. Как оцените готовность «Урала» к этому матчу и к сезону в целом?

- На этот вопрос, я думаю, никто не ответит. Очень сложно оценить предсезонку по тому, что ни один игрок не получал серьезную травму, предположительно. То есть, те матчи, которые мы играли, соперники были в разном состоянии, соперники у нас были не очень, скажем так, в предсезонке. Но делать какие-то выводы, там бить тревогу, потому что мы проиграли два матча, или энтузиазм там испытывать… Я думаю, что ни один тренер этого не делает. Как мы подготовились? Там важно было не получить травмы, не получить их. Все у нас в строю, вот это важно, а остальное будет показывать сезон, в том числе и сегодняшняя вот первая игра чемпионата.