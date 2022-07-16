Обляков забил первый гол ЦСКА в сезоне

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков забил первый гол своей команды в новом сезоне. Под самый занавес первого тайма хавбек отличился мячом в ворота «Урала», который приехал на «Веб Арену» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

В целом за первый тайм «армейцы» нанесли 16 ударов по воротам соперника, 4 из этих выстрелов пришлись в створ. В то же время «Урал» нанёс всего один удар по воротам ЦСКА, который пришёлся мимо.

Напомним, что в двух предыдущих сезонах Обляков забивал по одному голу в чемпионате России. В этот раз футболисту удалось отличиться забитым мячом в первом же туре.