Ветеран ЦСКА Максим Боков в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал интерес команды к защитнику «Аякса» Лисандро Магальяну.

«Если он подойдёт тренеру, то сможет стать лидером команды. Это уже всё от самого игрока зависит. Как говорится: «Придётся он ко двору» - ради бога, добро пожаловать. 28 лет… в самом рассвете сил – как раз то, что нужно команде, с опытом.

Отнимет ли он лидерство у Дивеева в зоне обороны? Он ведь не приходит, чтобы за это конкурировать, а чтобы помогать. Я считаю, что с Федотовым не будет того, чтобы они дрались за лидерство. В его командах всегда была хорошая атмосфера», — сказал Боков.

Магальяну 28 лет, он играет на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне он провёл 30 матчей за «Андерлехт» на правах аренды. Его контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2023 года.