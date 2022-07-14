Бабаев рассказал о бюджете ЦСКА в новом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о бюджете московского клуба на сезон 2022/2023.

«Бюджет ЦСКА в новом сезоне не сильно отличается от того, что был в предыдущем, остаётся в тех же параметрах. Он утверждён», — приводит слова Бабаева Sport24.

Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье у команды сменился главный тренер. Вместо Алексея Березуцкого команду возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Первый матч нового сезона «армейцы» проведут 16 июля против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.