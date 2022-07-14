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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев рассказал о бюджете ЦСКА в новом сезоне

14 Июля 2022 • 15:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о бюджете московского клуба на сезон 2022/2023.

«Бюджет ЦСКА в новом сезоне не сильно отличается от того, что был в предыдущем, остаётся в тех же параметрах. Он утверждён», — приводит слова Бабаева Sport24.

Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье у команды сменился главный тренер. Вместо Алексея Березуцкого команду возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

Первый матч нового сезона «армейцы» проведут 16 июля против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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