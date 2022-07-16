ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику

ЦСКА интересуется защитником «Интернасьонала» Мойзесом, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, руководство «армейцев» уже отправило официальное предложение бразильскому клубу по 27-летнему футболисту. Сообщается, что «Интернасьонал» планирует разгрузить зарплатную ведомость, поэтому не будет препятствовать уходу Мойзеса.

Действующий контракт бразильца с его нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Мойзеса в 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Интернасьонал» 17 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.