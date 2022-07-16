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ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику

16 Июля 2022 • 09:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
Через 4 ч. 33 мин.

ЦСКА интересуется защитником «Интернасьонала» Мойзесом, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, руководство «армейцев» уже отправило официальное предложение бразильскому клубу по 27-летнему футболисту. Сообщается, что «Интернасьонал» планирует разгрузить зарплатную ведомость, поэтому не будет препятствовать уходу Мойзеса.

Действующий контракт бразильца с его нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Мойзеса в 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Интернасьонал» 17 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Интернасьонал Трансферы футбола - лето 2022 Мойзес
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16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
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16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
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