Акинфеев повторил рекорд Лоськова

В субботу ЦСКА проводит первый матч нового чемпионата против «Урала». Капитан московских «армейцев» Игорь Акинфеев вышел на поле с первых минут и сразу после стартового свистка повторил рекорд экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Лоськова. Теперь Акинфеев, как и Лоськов, поучаствовал в 20 сезонах чемпионата России.

Впервые в матче чемпионата России Игорь Акинфеев сыграл в мае 2003 года. Тогда ещё молодой вратарь провёл 90 минут в игре против «Крыльев Советов» и не пропустил (победа «армейцев» 2:0).

Следить за матчем ЦСКА – «Урал» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.