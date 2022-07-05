Бышовец рассказал, что ждёт ЦСКА в новом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бывшовец поделился мнением, с какими сложностями столкнётся ЦСКА в новом сезоне.

«Массовый исход легионеров очень больно ударил по ЦСКА. И дело даже не в том, что клуб лишился сильных футболистов: из ушедших постоянное место в основном составе имели только Фернандес и Языджи.

Доукомплектовывать команду приходится в авральном режиме, да и выбор игроков сейчас уже очень ограничен. В такой ситуации риск ошибки очень велик: новички могут не соответствовать целям и амбициям армейцев», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Специалист добавил, что ушедшие Марио Фернандес и Юсуф Языджи достаточно понимали, в какой стиль играет ЦСКА, поэтому новичков, которые придут на эти позиции придётся учить с нуля.

В прошлом сезоне-2021/22 «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон для ЦСКА стартует 16 июля матчем против «Урала». Встреча пройдёт в рамках первого тура РПЛ, начало – в 15:00 мск.