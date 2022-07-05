Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал, что ждёт ЦСКА в новом сезоне

05 Июля 2022 • 16:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бывшовец поделился мнением, с какими сложностями столкнётся ЦСКА в новом сезоне.

«Массовый исход легионеров очень больно ударил по ЦСКА. И дело даже не в том, что клуб лишился сильных футболистов: из ушедших постоянное место в основном составе имели только Фернандес и Языджи.

Доукомплектовывать команду приходится в авральном режиме, да и выбор игроков сейчас уже очень ограничен. В такой ситуации риск ошибки очень велик: новички могут не соответствовать целям и амбициям армейцев», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Специалист добавил, что ушедшие Марио Фернандес и Юсуф Языджи достаточно понимали, в какой стиль играет ЦСКА, поэтому новичков, которые придут на эти позиции придётся учить с нуля.

В прошлом сезоне-2021/22 «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон для ЦСКА стартует 16 июля матчем против «Урала». Встреча пройдёт в рамках первого тура РПЛ, начало – в 15:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Анатолий Бышовец РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
17:57 · Россия. Премьер-лига
Барбоза прокомментировал возможный отъезд бразильцев из РПЛ
17:49 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Эспаньолы» прокомментировал интерес ЦСКА к Мендесу
17:47 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» ответили на вопрос о возможном подписании Нобоа
17:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сочи» является перевалочным клубом, который тесно связан с «Зенитом»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал цель его новой работы в «Торпедо»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» перешёл в «Погонь»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Полгода назад Геркус говорил, что не пошёл бы работать в «Торпедо»
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Геркус получил должность в «Торпедо» официально
17:11 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи»: Нобоа в «Зенит»? Я поговорю с ним и спрошу
17:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Зенит» не найдёт замену Венделу
16:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда РПЛ представит проект Кубка лиги
16:54 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал, что ждёт ЦСКА в новом сезоне
16:44 · Россия. Премьер-лига
Нобоа вернётся в «Зенит» при одном условии
16:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Худякова ждёт хорошее будущее
16:33 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» рассказали о ситуации с расторжением контракта с Кокориным
Все новости
Рекомендуем