Стало известно, когда Фукс вернётся в расположение ЦСКА

Агент Стефано Кастанья рассказал о том, когда его клиент защитник ЦСКА Бруно Фукс вернётся в Россию.

«Бруно полностью восстановился. Он вернется сегодня в Россию», — заявил Кастанья Sport 24.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что 23-летний бразилец не собирается покидать команду.

В минувшем сезоне Бруно Фукс принял участие в десяти встречах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За текстовой трансляцией матча первого тура нового сезона Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Уралом» вы можете следить на нашем портале Liveresult.