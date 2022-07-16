Карраскаль не покинет ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своём будущем в московском клубе.

«Правда, что я подписал специальный документ и теперь не уеду из ЦСКА? Да, это правда. Я очень счастлив здесь. Рад быть в ЦСКА. Я точно остаюсь», — передает слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

По словам футболиста, Чидера Эджуке является хорошим футболистом, жаль, что он покинул команду.

Напомним, Эджуке приостановил действие своего трудового договора с ЦСКА и отправился в немецкую «Герту».

Ранее «армейцы» одержали уверенную победу над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.