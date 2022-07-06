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Президент «Урала»: «С удовольствием бы взял Оздоева»

06 Июля 2022 • 14:02 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Урал
16.07 15:00

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что хотел бы видеть в своём клубе экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

Президент заявил, что уважает Оздоева не только как футболиста, но и как человека.

«Таких футболистов, как Оздоев, я всегда хочу подписать, но у меня, скорее всего, денег не хватит», — приводит слова Иванова Sport24.

Ранее Оздоев назвал Иванова одним из самых важных людей в российском футболе.

В настоящий момент 29-летний Оздоев находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне хавбек провёл в составе «Зенита» 16 матчей, забив два мяча, а также отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Григорий Иванов Магомед Оздоев
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