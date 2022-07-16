​ЦСКА озвучил состав на первый матч в сезоне

В субботу ЦСКА проведёт первый матч в сезоне. В стартовом туре Премьер-лиги команда Владимира Федотова сыграет против «Урала». Наставник московских «армейцев» включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Гайич, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Матч ЦСКА – «Урал» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция матча.

Напомним, что сезон в РПЛ стартовал в пятницу. В первой игре «Химки» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.