Пономарёв: «Если ЦСКА забьёт «Уралу» хотя бы один мяч, то будет здорово»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Урал».

Экс-футболист отметил проблемы московской команды в обороне, а также несовершенство линий полузащиты и нападения ЦСКА. Однако специалист заявил, что верит минимальную победу хозяев.

«Новых игроков пока не появилось, поэтому проблемы остались прежними. В полузащите отмечу Медину, а про остальных говорить положительно пока не могу. В атаке снова Чалов и Заболотный…

Если один мяч забьют, то будет здорово. Самое главное, чтобы не пропустили», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.