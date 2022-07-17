Гайич оценил шансы ЦСКА прервать гегемонию «Зенита»

Новичок московского ЦСКА Милан Гайич ответил на вопросы журналистов после поединка первого тура Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала». Встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счетом 2:0. Голы забили Обляков и Карраскаль.

«Может ли ЦСКА выиграть чемпионат России в этом году? Конечно же, шансы есть! Я очень верю в это!», - передает слова сербского футболиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/2022 «армейцы» финишировали на пятом месте.

Во втором туре Премьер-лиги московский коллектив на домашнем поле примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля.